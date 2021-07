Podcast: O fim da sede

Hoje é a vez do capítulo 7 de João

Compartilhamentos

A prisão e a crucificação não foram os únicos momentos difíceis na vida de Jesus. Ele era rejeitado pelos judeus e até por parentes que não acreditavam em seu ministério. A base do podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (12) é o capítulo 7 de João. Cristo já tinha sofrido uma rejeição em massa ao declarar que era o Pão da Vida, momento descrito no capítulo anterior, e agora deixava claro que quem o aceitava nunca mais teria sede. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.