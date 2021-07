Chegamos hoje ao primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos

Compartilhamentos

Por três anos e meio, os apóstolos andaram com Jesus, viram seus milagres e aprenderam os mais ricos conhecimentos, entre eles o discipulado. Nesta terça-feira (27), no podcast de meditação bíblica, o pastor Josué de Almeida chega ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos (segundo livro escrito por Lucas), mostrando que eles precisariam de muito empenho e apoio do Espírito Santo para consolidar a igreja. Eles perseveraram na oração, nosso principal combustível espiritual. Ouça.