Pedro foi abordado por um aleijado, e deu a ele uma resposta que virou um clássico do cristianismo. Atos 3

Uma das marcas das primeiras igrejas era a oração. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, base do podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (29), o pastor Josué de Almeida narra um dos momentos mais clássicos do cristianismo, o momento em que Pedro é abordado por um aleijado e responde: “não tenho ouro, nem prata…”. Ouça o que aconteceu.