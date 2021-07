Podcast: O que Ele procura?

O capítulo 4 de João mostra uma das conversas mais importantes da Bíblia

O capítulo 4 de João, base do podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (9), traz um dos diálogos mais significativos da Bíblia, o de Jesus e a mulher samaritana. Ela queria saber qual seria o melhor lugar para adorar a Deus, Israel ou Samaria, cidade que era odiada pelos judeus. Mas Mas Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele não busca um grande grupo religioso, mas um relacionamento verdadeiro conosco. Precisamos conhecer mais a Jesus, no dia-a-dia. Faça valer a pena o amor D’ele por você. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.