Podcast: Os problemas já foram resolvidos, mesmo que não consigamos ver

Ouça a bela mensagem baseada no capítulo 24 de Lucas

O podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (5) analisa os acontecimentos do capítulo 24 de Lucas, que mostra que mulheres levaram especiais para o corpo de Jesus em sua tumba, mas Ele já havia ressuscitado. A princípio os apóstolos não acreditaram na notícia, mas correram ao túmulo para ver. Eles ainda estavam abalados pela morte do Mestre e nem perceberam que outro milagre tinha ocorrido: Jesus caminhava ao lado deles, ressuscitado, e eles nem perceberam. Mesmo assim, sentiram paz. Muitas vezes o problema já está resolvido, mas custamos a enxergar isso. São lindos acontecimentos analisados nesta capítulo pelo pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Ouça.