O que Jesus disse em João 16 é animador

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (21), vamos ver em João 16 que Jesus estava indo embora, e seus discípulos estavam com medo. Cristo avisou que tentariam matá-los, mas que ficassem tranquilos pois Ele tinha um plano: enviar o Consolador. Esse conceito da Trindade os judeus desconheciam. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida e anime-se diante dos problemas. Saiba porque.