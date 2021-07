Ouça a análise do capítulo 9 de João

O capítulo 9 de João relata que, depois de curar um cego em pleno sábado, Jesus atraiu novamente a fúria dos fariseus. Eles eram mais cegos do aquele cego de nascença. Mas no podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (14), vamos entender que algumas dificuldades ocorrem justamente para que aprendamos e possamos testemunhar a manifestação do Poder de Deus. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.