O capítulo 10 de João fala do perfil do bom pastor

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (15), a base é o capítulo 10. Cristo explica a diferença entre Ele, que é um pastor, e um ladrão. Como temos sido sendo pastores e líderes em nossas próprias casas. Um dia não haverá mais placas de igrejas, e sim, um só rebanho. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, que começa contando o que ocorreu com o cego que havia sido curado por Jesus em pleno sábado.