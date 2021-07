Podcast: Quem estamos seguindo?

Iniciamos hoje a leitura e análise do livro de João

O livro de João começa a narrar a vida de Jesus de uma forma diferente dos demais evangelhos, em outra época da vida Dele. No entanto, a obra faz uma clara analogia com o Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés. O Evangelho de João também foi o último livro escrito, direcionado para a nova geração de cristãos, cerca de 100 anos depois de Cristo. O livro começa narrando o encontro entre Jesus e a voz que clama no deserto, João Batista. Ouça o podcast de meditação bíblica desta terça-feira (6) com o pastor Josué de Almeida.