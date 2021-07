Chegamos hoje a mais uma bela lição no capítulo 8 de João

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (13), encontramos uma das passagens mais famosas do Novo Testamento, o momento em que Jesus impede uma multidão de apedrejar até a morte uma mulher acusada de adultério. Tratava-se de mais uma armadilha dos fariseus, que queriam colocar Cristo na chamada ‘saia justa’. Mais uma vez, a sabedoria D’ele prevaleceu. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.