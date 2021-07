Polícia encontra drogas e armas em festa clandestina

Ocorrências foram na Região Metropolitana, nos municípios de Santana e Mazagão.

Uma investigação de tráfico de drogas em Mazagão, a 35 km de Macapá, levou as Polícias Civil e Militar a descobrir uma festa clandestina regada a muita bebida e venda de entorpecentes com mais de 200 pessoas, entras as quais estavam menores de idade.

Cinco acabaram foram presas, entre elas a dona do estabelecimento onde o evento clandestino estava sendo realizado. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.

A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (12) na área da Região Metropolitana. Tudo começou quando agentes da Delegacia de Mazagão prenderam dois homens que já eram investigados por venda de drogas na Praça 25 de Novembro, centro do município.

Na delegacia, eles acabaram confessando que a droga havia chegado da comunidade de Anauerapucu, distrito de Santana, que fica às margens da rodovia estadual AP-010.

Com reforço de militares do Batalhão de Policiamento Rural, os agentes foram até o local indicado pelos investigados presos e lá flagraram uma grande aglomeração de cerca de 200 pessoas, todas sem máscara de proteção, em uma festa na sede particular denominada Nova União. Havia adolescentes no local e consumindo bebidas alcoólicas.

Os policiais desligaram o som e interromperam a festa. Durante as revistas aos participantes do evento, um homem foi flagrado com drogas, dinheiro e uma arma de fogo. Outro suspeito, que estava com uma arma de fogo e munições de uso restrito na sua embarcação, também foi preso. Vários facões foram largados pelo chão quando a polícia chegou.

A proprietária do estabelecimento foi conduzida à Delegacia de Mazagão por descumprir as medidas impostas pelo Decreto Estadual de enfrentamento à covid-19, bem como por permitir a presença de adolescentes no local. Apenas a comerciante foi liberada pela Justiça.