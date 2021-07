Polícia espera culto acabar e prende latrocida na saída de igreja

Ele é acusado de matar um caseiro no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio localizado na zona oeste de Macapá, o homem de 26 anos que foi preso pela Polícia Civil na saída de um culto, em uma igreja no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Ele era procurado pelo latrocínio – quando a vítima é roubada e assassinada – do caseiro do terreno vizinho de onde trabalhava, na mesma função. O crime ocorreu no dia 5 de dezembro do ano passado. A polícia não divulgou o nome do acusado.

Segundo a delegada Tainá Cavalcante, ele estava foragido, desde o mês de abril deste ano, quando foi indiciado depois de ter confessado. Naquela ocasião, a esposa dele, uma mulher de 22 nos de idade, também chegou a ser detida por participação.

Ele foi preso na terça-feira (6), em frente à igreja, através do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia, a localização dele demandou intensa investigação, sendo necessária a infiltração de um agente de polícia na igreja.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 7, mas ela foi morta dois dias antes, de acordo com a perícia.

O corpo da vítima foi encontrado na casa onde trabalhava como caseiro após as irmãs informarem que não conseguiam mais contato com ele. A vítima foi morta com um tiro. Do local, foram levados uma televisão, um celular, um monitor, um motosserra e, aproximadamente, R$ 10 mil, em espécie.

O casal era caseiro do terreno vizinho ao que a vítima trabalhava. A polícia pediu prisão preventiva da mulher, mas não foi atendida pela Justiça.