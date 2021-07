Polícia prende suspeitos por degola no Macapaba; segundo corpo é encontrado na mata

Cena da morte de Wesley Vinicius. Dois homicídios foram registrados no Conjunto, na zona norte de Macapá, nesta segunda-feira (26).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

As equipes da Delegacia de Homicídios (Decipe) da Polícia Civil do Amapá atuaram com rapidez e prenderam três suspeitos de serem os autores da morte de Wesley Vinícius Menezes dos Santos, de 18 anos, morto a facadas e degolado próximo ao Ciosp do Conjunto Residencial Macapaba, na zona norte de Macapá.

O delegado César Ávila contou que toda a equipe da Decipe, comandada pelo delegado Wellington Ferraz, foi a campo e os agentes conseguiram efetuar as prisões ainda pela parte da manhã.

“Foi tudo aqui dentro. Foi o tempo de encontrar as testemunhas que disseram que viram a vítima, com quem estava e pra onde saíram, quem era que estava com eles. Identificando, tá todo mundo aqui, aí ficou fácil. Alguns ainda não foram capturados, acho que viram a movimentação e fugiram, mas a gente vai atrás”, declarou o delegado.

Ele contou que as investigações revelaram até agora que Wesley foi assassinado pelos seus próprios “amigos” de facção, que o teriam acusado de traição, ou seja, de ser “agente duplo”.

Dentre os três presos, que não tiveram nomes e nem idades reveladas pela polícia, dois têm antecedentes criminais, por tráfico de drogas. Os acusados, segundo o delegado, negam participação no homicídio, no entanto, apresentam histórias contraditórias e têm álibis frágeis e inconsistentes.

Além disso, o nome de um dos acusados é citado em um vídeo que circula nas redes sociais e mostra o momento da execução. As cenas são de extrema violência.

A Polícia Civil anunciou que fará uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (27), onde irá repassar mais detalhes sobre as prisões e o crime, que chocou moradores da região.

Os três estão presos na carceragem do recém inaugurado Ciosp do Macapaba, bem próximo de onde o crime ocorreu.

Segundo óbito

No início da tarde, outro corpo foi encontrado em uma área de mata também no Conjunto Macapaba.

O cadáver foi identificado como sendo de Anderson Moisés Costa Anselmo, de 31 anos. Sobre este segundo óbito, a Polícia Civil não repassou informações.

Policiais militares com quem o PortalSeles.com conversou relataram que um tio da vítima teria dito que o homem estava desaparecido desde o sábado (24) e que seria usuário de drogas, por isto, possivelmente, pode ter pago com a vida a alguma dívida relacionada ao uso de entorpecentes.