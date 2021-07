Policiais do Amapá aprendem manobras táticas e técnicas para sair de emboscada

Primeiro dia de aulas práticas ocorreu na Rodovia Norte Sul, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O 1º Estágio de adaptação Tático Operacional Rodoviário (Eator) promovido pela Polícia Militar do Amapá teve início na manhã desta terça-feira (13), na Rodovia Norte Sul, em Macapá.

O curso tem duração de 24 dias e conta com a participação de 18 alunos, entre oficiais, praças e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Após a conclusão, os militares lotados no Batalhão de Policiamento Estadual estarão aptos a ingressar no Tático Operacional Rodoviário, o TOR, considerado o grupo de elite do BPRE.

Além das instruções táticas de pilotagem de condução ofensiva, defensiva e evasiva, os alunos são capacitados pelo instrutor Gil Maciel para atuar na manutenção da segurança e da ordem pública.

São ensinadas técnicas como slalom; Frenagem de emergência; Desvio de obstáculos e retomada de trajetória; Evasão de emboscada; Reverso em marcha ré; Reverso de frente 180 para sair de emboscada; Simulação de acompanhamento tático em velocidade elevada.