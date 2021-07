Prefeitura nega que aplicou vacinas fora do prazo, mas revisa lotes

A Secretaria de Saúde de Macapá informou que todos os lotes de vacina estão passando por uma vistoria e um levantamento da ficha individual de cada vacinado.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após a matéria do jornal Folha de São Paulo afirmando que 26 mil doses da vacina Astrazeneca foram aplicadas fora do prazo de validade em todo o país, a Prefeitura Municipal de Macapá informou, no fim da tarde desta sexta-feira (2), que não identificou nenhuma pessoa que tenha sido vacinada com imunizantes vencidos.

Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que todos os lotes de vacina estão passando por uma vistoria e um levantamento da ficha individual de cada vacinado para checar os prazos.

“Caso se confirme [alguma vacinação fora do prazo de validade], a Semsa entrará em contato com cada pessoa para que sejam tomadas as providências. Cada caso será avaliado podendo ser indicada a aplicação de novas doses da vacina para que se complete o ciclo de imunização”, informou a Semsa, por meio de nota.

SVS

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), que é a responsável pelo recebimento, conferência, armazenamento e distribuição das vacinas para os municípios, garantiu que todos os lotes e frações de vacinas entregues aos municípios, estavam dentro do prazo.

O órgão esclareceu que no processo de recebimento e entrega das vacinas há a conferência das notas que acompanham cada lote e neste documento uma das informações mais importantes é justamente o prazo de validade dos imunizantes.

Por fim, a direção da SVS estima que pode ter ocorrido a aplicação fora do prazo, no entanto, esta informação só pode ser repassada pelos municípios e a superintendência ressalta a parceria com as equipes de imunização de todas as cidades amapaenses.