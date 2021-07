Preso com drogas tinha dinheiro que não vale nada

NO SUL DO AMAPÁ

NO SUL DO AMAPÁ

Joval, de 32 anos, foi preso de novo com drogas, e desta vez com dinheiro venezuelano, que convertido para o real não tem qualquer valor

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais civis de Vitória do Jari, no Sul do Amapá, cumpriram na sexta-feira (23) mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de tráfico de drogas. Com ele, além de drogas e reais, os agentes encontraram 100 bolívares venezuelanos, quantia que convertida para o real não possui valor algum, nem em centavos.

Joval Paiva de Oliveira, de 32 anos, é natural de Porto de Moz (PA), e estava morando na Avenida Assacu, no Bairro Santa Clara, em Vitória do Jari. A prisão preventiva foi decretada pela Vara Única de Vitória do Jari, e a detenção ocorreu na residência do suspeito.

Joval tinha com ele 10 porções de crack, além de R$ 120 e uma nota de 100 bolívares. O ‘bolívar forte da venezuela’, moeda oficial daquele país, está cotado hoje em R$ 0,0000014. É isso mesmo. Não ficou esclarecido se ele recebeu o dinheiro como pagamento por drogas.

De acordo o delegado Herivelton Clemente, titular da DP de Vitória do Jari, não foi a primeira prisão de Joval pelo mesmo crime.

“Além da prisão preventiva, ele foi preso em flagrante porque tinha porções de crack dentro de suas vestimentas. Isso mostra que ele é um risco para a ordem pública aqui de Vitória do Jari”, comentou o delegado.

Como se tratou de cumprimento de mandado, Joval será transferido ainda hoje para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).