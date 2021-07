PRF encontra mais de 200 porções de drogas ao abordar moto suspeita

Flagrante ocorreu no Bairro Brasil Novo

Compartilhamentos

Policiais rodoviários federais do Amapá tiveram uma surpresa, nesta quinta-feira (8), ao revistar o condutor de uma motocicleta suspeita, na zona norte de Macapá. Com ele, a equipe encontrou centenas de porções de drogas.

O flagrante ocorreu no trecho urbano da BR-210, dentro do Bairro Brasil Novo. Os policiais viram uma motocicleta com as mesmas características de outro veículo utilizado em um assalto no Bairro Boné Azul, e decidiram fazer a abordagem.

Com realizar a busca pessoal, foram encontradas 129 porções de maconha e 117 de crack. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado no Ciosp do Pacoval.

A PRF reforçou a fiscalização nas duas rodovias federais do Amapá durante o período de férias escolares.