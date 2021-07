Problema em linha de transmissão deixa 11 cidades do Amapá no escuro

Desligamento não programado ocorreu na noite de segunda-feira e se estendeu pela madrugada de terça em Macapá e outras 10 cidades pelo menos.

Eventos sequenciais no Sistema Elétrico de Potência do Amapá deixaram a capital e pelo menos mais 10 municípios do interior do estado sem energia entre a noite de segunda (26) e a madrugada desta terça-feira (27).

Os especialistas do setor ainda investigam as causas, mas o problema teria começado na Linha de Transmissão (LT) denominada Isolux/Santana, que provocou a saída de alimentadores responsáveis por parte do fornecimento nos municípios da Região Metropolitana: Macapá, Mazagão e Santana, inicialmente.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), a primeira ocorrência foi por volta de 21h50, com a saída da LT de 69 KV que interliga a Subestação Equatorial à Subestação Santana.

Esta pane afetou, também, a LT que interliga as Subestações Isolux e Santana. Juntas, estas perturbações no sistema chegaram à Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes, em Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Com a usina fora de operação, o apagão chegou aos municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene, Serra do Navio, Pedra Branca, Porto Grande, Cutias e Itaúbal.

A recomposição só iniciou por volta de 0h30, de forma gradativa. O fornecimento só voltou ao normal em todas estas cidades por volta de 1h30 desta terça.

Em nota, a CEA informou que, no segmento de distribuição, houve grande esforço das equipes operacionais para solucionar o problema no menor intervalo de tempo.

“Os investimentos necessários para a redundância e segurança dos sistemas estão previstos a partir da chegada da Empresa Equatorial Energia, vencedora do leilão de concessão de distribuição de energia para o Amapá. A empresa deve assumir o serviço até dezembro de 2021. Entre as obrigações iniciais, está a aplicação de R$ 400 milhões para a melhoria do serviço em todo o estado”, traz a nota da CEA.

Lá a LMTE – empresa que gerencia a subestação Macapá, onde iniciou o apagão de 2020 –, negou qualquer problema nas suas linhas de transmissão e subestações.

“A subestação que apresentou problemas é de média tensão, portanto, não é operada pela LMTE”, reforçou a empresa.

Especialistas evitam, ainda, um diagnóstico preciso, mas dizem que, provavelmente, o problema iniciou na transmissão da energia, afetando, em seguida, a geração e, por conseguinte, a distribuição aos consumidores finais.