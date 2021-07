Programa Mais Visão faz mais 1 mil cirurgias e outros serviços em 2 dias

NO VALE DO JARI

Organizadores do programa Expectativa é de que 10 mil pessoas sejam operadas de catarata e de pterígio na região

Só nos dois primeiros dias de atendimento no Vale do Jari, no sul do Amapá, o Programa Mais Visão já realizou mais de 1 mil procedimentos, entre cirurgias, consultas e exames.

A iniciativa com uma carreta toda equipada e um grande centro de triagem e atendimento, montado no prédio da secretaria de Assistência Social de Laranjal do Jari.

Os números até a tarde desta sexta-feira: 168 cirurgias de catarata e pterígio, 256 consultas, 450 testagens para a Covid-19 e 150 exames pré-operatórios já haviam sido feitos em 48 horas.

A estimativa é de que 10 mil cirurgias sejam realizadas, com uma média de 200 cirurgias ao dia, sendo 100 cirurgias de catarata e outras 100 de pterígio (carne crescida). Ao todo, considerando que um mesmo paciente pode necessitar de até 4 consultas (triagem, exame, cirurgia e pós-cirúrgico), os atendimentos no Vale do Jari podem passar de 40 mil.

Nesta sexta-feira (23), o idealizador do programa, senador Davi Alcolumbre (DEM) visitou a estrutura em Laranjal do Jari.

“O Mais Visão, o maior programa de cirurgias do estado, chega em Laranjal do Jari e só vai sair daqui depois que todas as demandas forem atendidas. As cirurgias estão sendo com todo o equipamento necessário, uma estrutura correta e cuidadosa, para realizar até 200 cirurgias por dia”, explicou o senador Davi Alcolumbre.

Ao todo o programa já realizou mais de 37 mil cirurgias em Macapá e foi idealizado pelo próprio senador Davi, com emenda parlamentar de autoria dele, e com investimentos e estrutura logística em parceria com o governo do estado.

Como se inscrever

No Vale do Jari, assim como acontece em Macapá, todos os pacientes devem passar pelo processo de triagem, em que é verificado se ele está com Covid-19. Com o resultado negativo, os exames pré-operatórios e a cirurgia são agendados para o dia seguinte ou até para o mesmo dia.

O Mais Visão também montou uma sala de estabilização para atender casos de urgência e emergência aos pacientes que passarem pelos procedimentos.

Além disso, uma ambulância ficará à disposição para realizar o transporte desses pacientes para o Hospital Estadual de Laranjal do Jari ou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, que é a referência de atendimento para os casos confirmados ou suspeitos de Covid-19.

Como agendar?

Pacientes interessados em agendar procedimentos podem enviar a solicitação através do WhastApp para o número (96) 99119-0429.

Nos casos de catarata, é preciso enviar fotos dos documentos de identificação, CPF, cartão do SUS e laudo do médico oftalmologista comprovando a doença. Se o paciente tiver 50 anos ou mais, o laudo não é necessário.

Para as cirurgias de pterígio (carne crescida), é obrigatório o envio do laudo para todas as faixas etárias, entretanto, serão aceitos laudos expedidos por médicos de qualquer especialidade. A equipe deverá entrar em contato com a data do agendamento em até 24 horas.

Também é possível agendar pessoalmente, indo até o setor de administração do Hospital Estadual de Laranjal do Jari ou indo diretamente no local onde está acontecendo o ‘Mais Visão’.