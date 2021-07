Projeto mostra como será nova Praça Cívica de Santana

Estrutura será reestruturada com emenda de R$ 1 milhão do senador Randolfe Rodrigues.

A Prefeitura de Santana apresentou o projeto da nova Praça Cívica do Bicentenário da Independência Francisco Correa Nobre, no município a 17 km de Macapá.

O projeto foi exposto na segunda-feira (19), na Câmara de Vereadores de Santana, em reunião entre representantes do Município sobre o novo Terminal Hidroviário de Passageiros.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é o autor da emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a revitalização do mais tradicional ponto de encontro das famílias do segundo município mais populoso do Amapá.

Entre os espaços revitalizados, a Praça Cívica terá espelho d’água, concha acústica e contará com arborização regional.

“Esta praça, quem é santanense sabe disso, é há pelo menos 40 anos ponto de referência de encontro do povo de Santana. Com enorme satisfação, quando fui provocado, não pensei duas vezes, sobre a destinação deste um milhão de reais para a Praça Cívica. Iremos devolvê-la ao povo em 2022, coincidentemente no ano do Bicentenário da Independência”, destacou o senador.