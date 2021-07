Quarta é o último dia para se inscrever no Enem 2021

No Amapá, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) quer reforçar a participação e diminuir o número de faltosos

Por RODRIGO ÍNDIO

Estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, devem ficar atentos para o prazo de inscrições que termina na próxima quarta-feira (14), às 23h59. No Amapá, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) quer reforçar a participação e diminuir o número de faltosos.

No certame de 2020 realizado em janeiro e fevereiro de 2021, dos cerca de 46,4 mil inscritos 53,4 % não compareceram aos locais de provas no 1° dia. O Amapá ficou acima da média nacional de 51,5% de abstenção.

O Enem é considerado o principal vestibular do país, com cerca de 5 milhões de estudantes fazendo a prova anualmente. A pontuação dá acesso a programas como o Sisu, para ingresso universidades públicas, e o Prouni, para bolsas de até 100% em universidades privadas.

Para evitar erros na hora da inscrição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda a todos os participantes que o procedimento seja feito com calma. Faça sua inscrição aqui.

O aluno deve, por exemplo, ficar atento e verificar cuidadosamente as informações declaradas. Algumas delas não poderão ser modificadas depois da inscrição concluída.

Os inscritos que se enquadram nos requisitos apresentados nos editais como beneficiários da gratuidade da taxa de inscrição ficarão isentos sem a necessidade de um pedido formal. Para os demais, a taxa de R$ 85 deve ser paga até 19 de julho, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada ao final da inscrição.

Se você conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2020 e faltou aos dois dias de prova, tinha que justificar a sua ausência para conseguir uma nova isenção no Enem 2021 até o mês de maio. Com o período expedido, agora é preciso pagar taxa de inscrição.

Cronograma

Inscrição: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11

Disciplinas

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos. Em 21 de novembro, o candidato fará o seguinte:

45 questões de Linguagens;

45 questões de Ciências Humanas;

Redação.

Já em 28 de novembro, a prova será focada em:

45 questões de Matemática

45 questões de Ciências da Natureza.

Horários

De acordo com o horário de Brasília, os horários de aplicação da prova do Enem 2021 são:

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Término das provas no 1º dia: 19h;

Término das provas no 2º dia: 18h30

Vale ressaltar, que dentro das regras de prevenção à Covid-19, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova.

Libras

A comunidade surda e com deficiência auditiva também pode acessar o edital do Enem traduzido para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O Inep disponibilizou, em seu canal no YouTube, todo o conteúdo do edital do Enem impresso.

Além disso, o participante deve indicar, durante a inscrição, se utiliza aparelho auditivo ou implante coclear, o que dispensa a vistoria no dia da prova, por parte do aplicador.

Na inscrição para o Enem 2021, os participantes podem solicitar atendimento especializado e sinalizar os recursos de acessibilidade necessários para fazer as provas.