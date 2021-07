Rua ‘nova’ promove encontro da FAB com o Amazonas

Extensão da FAB foi aberta bem ao lado dos tapumes que delimitam a extensão da Praça Jaci Barata Jucá, na orla de Macapá. FOTO: Manoel Raimundo Fonseca

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Por conta das obras de modernização e revitalização da Praça Jaci Barata Jucá, na frente da cidade de Macapá, uma “nova” rua – ou trecho de rua – foi aberta bem ao lado dos tapumes que delimitam a extensão da praça.

Na verdade, o caminho já existia, mas era apenas uma estreita passagem, improvisada, para pedestres e ciclistas.

Com o isolamento – por causa das obras – de toda a parte de baixo da Beira-Rio, que garantia uma circulação e acesso melhores aos moradores e comerciantes do Igarapé das Mulheres, a abertura da rua para a circulação de carros, e até caminhões, foi a solução encontrada pela Prefeitura Municipal de Macapá para dar vazão ao movimento deste importante e tradicional trecho da cidade.

Com a intervenção, talvez seja a primeira vez que a avenida FAB, já que se trata de uma extensão dela, encontra-se com o Rio Amazonas.

Afonso Gomes Neto, de 29 anos, gostou da abertura da via.

“Já faz mais ou menos três ou quatro meses, mas não passava moto, nem carros, nem caminhão, aí, eles resolveram fazer essa rua para as pessoas poderem passar pra cá pro Igarapé das mulheres. Foi decisão da prefeitura mesmo e para nós ajuda muito, porque a gente tinha que ‘arrodear’ por longe”, contou o ambulante, que trabalha bem próximo à rua.

PMM

A Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) confirmou ao Portal SelesNafes.com que fez a ‘incisão’ para ajudar no tráfego do perímetro.

“Para dar apoio à movimentação das máquinas e evitar transtornos de acesso aos moradores do entorno por causa das obras de construção da Praça Jaci Barata, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) ampliou o acesso à essa via que já existia. O acesso é temporário e com o avanço da obra, a rua será fechada”, declarou a Semob.

Foto de capa: Manoel Raimundo Fonseca