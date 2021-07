Samu registrou 5.600 trotes no primeiro semestre

O número representa 23% de todas as ligações recebidas pelo órgão no Amapá.

Um alto número de chamadas falsas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi registrado no primeiro semestre de 2021. Foram 5,6 mil trotes de janeiro a junho. O número representa 23% de todos os pedidos de socorro recebidos.

Segundo o órgão, o número é 11% menor em comparação com o mesmo período de 2020, quando 6.292 trotes foram registrados.

O número ainda alto – apesar de menor – atrapalha o trabalho realizado pela unidade, já que as linhas ficam ocupadas enquanto os atendentes tentam diferenciar se a ocorrência é de fato verdadeira ou trote.

Contudo, o Samu comemora o recuo, proporcionado, em grande parte, pelo serviço de triagem, que consiste no atendente fazer várias perguntas ao solicitante. Esses questionamentos dificultam a persistência das pessoas com o trote, evitando, por muitas vezes, que as ambulâncias sejam enviadas para ocorrências falsas.

Emergência

O usuário que necessitar do serviço do Samu deve ligar para o número 192 (ligação gratuita). As ligações são atendidas por telefonistas que anotam dados do local da demanda, emergência médica ou acidente. O caso, então, é repassado ao médico que faz a regulação médica, presta orientações relativas aos primeiros socorros e decide o tipo de ambulância a ser enviada.

Vale ressaltar que apenas e exclusivamente o médico de regulação, que fica na Unidade Central, tem autonomia para a liberação de ambulância da base para atender às ocorrências. Essa decisão não depende da base do Samu. Cada ambulância possui uma equipe composta por um condutor, um técnico em enfermagem, um enfermeiro e um médico.