Santana divulga lista de aprovados com auxílio de R$ 800

Mais de 6,5 mil serão beneficiadas

Mais 6,5 mil pessoas serão beneficiadas pelo auxílio-alimentação do programa Alimento na Mesa, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. A lista de famílias que tiveram cadastro aprovado foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (26).

O benefício de R$ 800 é custeado com emendas do senador Randolfe Rodrigues (R$ 1,2 milhão) e do deputado federal Luiz Carlos (R$ 4 milhões). Para conferir basta clicar aqui.

Os aprovados já podem se apresentar com RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, documento dos dependentes, declaração de exercício profissional, comprovante de residência (ou declaração de residência) no Centro do Idoso ou na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc) até o dia 31, das 8h às 17h.

Moradores da Vila Amazonas, Fortaleza, Vila Daniel, Provedor I e II, Remédios I e II, Monte das Oliveiras, Centro, Área Comercial, Nova União, Ambrósio e Novo Horizonte, deverão se apresentar no Centro do Idoso, localizado na Rua C1, Bairro Vila Amazonas (próximo ao Lar Betânia). O restante precisa procurar a Semac, na Avenida São Paulo Apóstolo nº 203, Bairro Paraíso.

Quem ficou de fora da lista tem 3 dias de prazo para ingressar com recurso.