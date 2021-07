“Segurança e privilégio”, diz morador de residencial na entrega do novo 1° BPM

Nova sede fica localizada dentro do residencial popular São José, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Nesta quinta-feira (1°) o vendedor de tapioquinha, Edmilson Costa, de 58 anos, não escondeu a felicidade ao observar atento do outro lado da rua a inauguração da nova sede do 1° Batalhão da Polícia Militar.

Ele é um dos moradores mais antigos do Conjunto São José, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá, onde foi instalada a nova unidade.

Casado e pai de dois filhos, o autônomo confidenciou que o habitacional é composto por pessoas trabalhadoras e honestas em sua maioria, entretanto, há uma minoria que vive no mundo da criminalidade. Inclusive, na região já houve o registro de diversas ocorrências. Para Edmilson, a população do local está sendo privilegiada com a implementação do batalhão.

“Traz uma sensação de mais tranquilidade porque logo quando começou o São José era muito pesado, tinha muita droga, várias mortes. Com o tempo e com o trabalho da polícia aqui dentro foi melhorando, graças a Deus. Hoje o São José não tá 100%, mas tá uns 89% melhor. Com o Batalhão aqui teremos a liberdade de descer mais e viver melhor”, comentou.

As amigas Makdaly Leite, Sirlene Silva e Edmilsa Macedo, também observaram e acompanharam a solenidade da calçada. As moradoras disseram que a chegada fixa do 1° BPM é gratificante.

“Nossos projetos sociais aqui dentro foram esquecidos. Com o 1° Batalhão chegando aqui pelo menos representa um alívio para quem não tem muita opção e andava inseguro para por aqui, principalmente à noite. Estamos confiantes por estar mais próximos da polícia”, detalhou a líder comunitária, Makdaly.

A nova estrutura tem dois pavimentos, salas administrativas, elevador, auditório, alojamentos, banheiros, sala de áudio e vídeo, cozinha, deposito, área para a lavagem de carros e abrigará o efetivo de 174 policiais militares.

De acordo com o comandante geral da PM, coronel Paulo Matias, o batalhão tem como responsabilidade atuar na zona sul de Macapá em um total de 19 bairros e três conjuntos habitacionais [Açucena, Mucajá e São José.

A área contemplada tem os seguintes limites: ao norte a Avenida Feliciano Coelho e ao sul o Distrito da Fazendinha e o Igarapé da Fortaleza, onde vivem aproximadamente 350 mil pessoas.

“Sem dúvida nenhuma é um anseio antigo da comunidade e da Polícia Militar em receber um prédio novo e moderno adaptado para o serviço policial. Daqui há mais uns dias estaremos recebendo as viaturas novas. O edital do concurso público está sendo concluído para publicação. Logo também teremos novos militares aqui de uma turma que está em formação”, assegurou Matias.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que foram investidos R$ 2,2 milhões, fruto da união de esforços do Governo do Amapá, bancada federal e recursos dos Fundos de Segurança e Penitenciário Nacional, que resultaram num pacote de segurança no valor de R$ 210 milhões, no programa “Estado forte, povo seguro”. O planejamento foi iniciado em 2015.

“São obras, equipamentos, viaturas, de tecnologia de informação, de equipamentos de proteção individuais, e também de inteligência e radiocomunicação digital. Então são muitas ações que também é inscluso toda a mobília nova. Tudo é fruto desta articulação”, destacou o governador Waldez Góes.

Nesta sexta-feira (2) será entregue mais uma obra na área de segurança pública, o Ciosp do Conjunto Macapaba.