Sem explicar motivos, Furlan mantém UBS fluvial parada há 6 meses

Inaugurado há menos de 2 anos, embarcação está fora de atividade e atracada em um estaleiro no Rio Matapi, na Região Metropolitana de Macapá e Santana.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Inaugurada em abril de 2019, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial Dra. Célia Trasel, conhecida como “a Doutora”, paralisou seus atendimentos há cerca de seis meses.

O equipamento foi uma inovação que já ajudou a realizar milhares de atendimentos às populações da beira do Rio Amazonas, os ribeirinhos de Macapá. Ela foi fruto de diversas articulações políticas, com recursos majoritários do Ministério da Saúde, de emendas federais e contrapartida municipal, que somam aproximadamente R$ 2 milhões.

Enquanto funcionou, a Doutora – homenagem à médica Célia Trasel que se dedicou à medicina no Amapá por mais de quatro décadas –, foi o único recurso do Estado brasileiro a chegar em cidadãos das pequenas ilhas e comunidades distantes, realizando consultas médicas, vacinações variadas, exames, atendimentos odontológicos e outros serviços.

Há planos

No entanto, a grande embarcação que leva assistência em saúde está, literalmente, no estaleiro. Ocorre que a gestão do prefeito Antônio Furlan (Cidadania) desde quando assumiu, alega que problemas foram encontrados na UBS, afirmou ao Portal SelesNafes.com, a Assessoria de Comunicação (Ascom) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo o órgão, quando Furlan assumiu, a Unidade estava sem condições de navegação, disse a Ascom, sem, no entanto, especificar o problema.

A Semsa disse, ainda, que encaminhou oficio ao Ministério da Saúde, solicitando a reforma. O pedido foi atendido e, por isto, a unidade está no estaleiro para o início dos reparos.

Embora não tenha ficado claro quais os motivos que levam uma embarcação robusta e aparentemente nova, inaugurada há pouco tempo, a estar fora de condições de navegação, ela estava – como demonstram as fotos desta matéria – de fato atracada em um estaleiro no Rio Matapi, no município de Santana, próximo à Ponte da Integração na Área Metropolitana.

A Ascom também informou que há planos para a retomada da utilização da UBS, mas não há prazo para que os serviços de reforma sejam concluídos e os serviços de saúde sejam retomados para os povos das beiras de rio.