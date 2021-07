Senador diz que falta comida e emprego ao votar contra aumento triplo do fundo eleitoral

Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, chamou de escárnio o aumento do fundo que financia campanhas políticas com dinheiro público de 2 para 5,7 bilhões.

A aprovação do novo valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha gerou reação de senadores durante a votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2022, nesta quinta-feira (15), no Congresso Nacional.

O texto, que foi aprovado por deputados e depois senadores, trazia o aumento de R$ 2 bilhões (nas eleições de 2020) para R$ 5,7 bilhões, quase o triplo, no valor do chamado fundo eleitoral – que patrocina campanhas políticas com dinheiro público.

O senador Randolfe Rodrigues (REDE) votou contra o novo valor. Em sua rede social, Randolfe protestou contra o aumento, que representa quase o triplo do repassado no pleito municipal de 2020.

“Não há o que se discutir. Triplicar o fundo eleitoral é um absurdo. Diante de uma pandemia, onde estamos correndo contra o tempo para salvar vidas, é um escárnio. Falta comida, emprego, saúde para o povo”, criticou o senador do Amapá no Twitter.

Composição

A maior fatia do dinheiro que vai financiar as campanhas políticas em 2022, de acordo com a nova fórmula criada pelos parlamentares, será tirada parte das emendas de bancada estaduais e parte dos recursos que a Justiça Eleitoral teve em 2021 e terá em 2022.