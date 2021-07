Senai de Macapá abre 240 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos

É preciso se inscrever no processo seletivo até o dia 29

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Macapá anunciou nesta terça-feira (27) que abriu 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em quatro áreas.

Assistente de Controle de Qualidade – 60 vagas

Desenhista de Produtos Gráficos (web design) – 60 vagas

Assistente Administrativo – 60 vagas

Auxiliar de Produção de Celulose e Papel – 60 vagas

Os cursos serão online, por isso, os candidatos precisarão ter ferramentas em casa, como internet, notebook, celular ou tablet.

Para conquistar uma das vagas, é preciso se inscrever no processo seletivo de hoje ao dia 29 clicando aqui.

Cada curso terá dois meses de duração, e os candidatos precisam ser de baixa renda, acima de 14 anos e ter conhecimento mínimo das ferramentas do Office básico.

A lista de classificados será divulgada no dia 30 de julho no site no Senai. Haverá segunda chamada no dia 4 de agosto, caso os aprovados não compareçam com seus documentos. As aulas começam no dia 9 de agosto.

Mais Informações pelo WhatsApp (96) 98406-1825.