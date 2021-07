Sesa já havia demitido servidores citados em desvios de kit intubação

Após segunda fase da Operação Anestesia, GEA informou que também revisou distribuição e reforçou controle

A Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa) informou, nesta quinta-feira (22), que já tinha exonerado os servidores citados no âmbito da Operação Anestesia, da Polícia Federal e Ministério Público Federal, e que reforçou os mecanismos de controle de medicamentos e insumos.

A operação de hoje cumpriu mandados na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), na Superintendência de Atenção à Saúde e duas residências de servidores, onde foram apreendidos documentos e mídias. A PF anunciou o indiciamento de dois servidores que foram alvos mandados de busca e apreensão da 2ª fase da operação. A 1ª fase ocorreu em maio.

O grupo, que pode ter mais participantes, é acusado de desviar medicamentos e sedativos dos kits de intubação destinados a pacientes graves de covid-19 internados no Hospital Universitário e atendidos nas unidades da prefeitura de Macapá. O prejuízo ultrapassa R$ 370 mil.

O governo do Amapá emitiu um posicionamento no início da tarde onde afirma que apoia todas as investigações contra desvios de conduta de servidores, e que já havia exonerado os funcionários após a abertura de processos administrativos.

Além disso, a Sesa afirma que revisou todos os fluxos decorrentes do processo de distribuição de medicamentos, “reforçando os mecanismos de proteção e bom uso dos insumos públicos”.

“Desde o início da pandemia o Governo do Estado não parou um dia sequer de lutar para salvar vidas. O resultado de todo este esforço é que o Amapá foi a unidade da federação que mais investiu na Saúde pública em 2020, alcançando o índice de 23,8% em recursos próprios, superando o piso nacional, que assegura 12% da Receita Corrente Líquida”.

