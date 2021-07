Show de brega em shopping tem multa de R$ 10 mil e MP promete providências

Evento não autorizado ocorreu nas dependências do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um show de brega do cantor paraense Wanderley Andrade no bar “Boteco Daqui”, nas dependências do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá, realizado na noite desta quarta-feira (30), chamou a atenção – negativamente – da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), do Ministério Público Estadual (MPE) da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá.

Os três entes públicos formam uma força-tarefa que fiscaliza o cumprimento das medidas de proteção contra a covid-19 contidas em decretos estadual e municipal.

A PMM, aplicou multa no valor de R$ 10 mil ao proprietário do estabelecimento. O MP ressaltou que os produtores e patrocinadores do show realizaram a atividade comprovadamente fora do horário determinado pelos decretos estadual e municipal e também sem os cuidados determinados, como limite de pessoas, espaçamento entre as mesas e a utilização de máscaras.

Um vídeo mostra um grupo de pessoas dançando, bastante aglomeradas e não é possível encontrar nas imagens ninguém utilizando máscaras. Veja:

Nas redes sociais, empreendedores do ramo de entretenimento, especialmente de festas, bares e boates, criticaram a falta de isonomia, pois bares são fechados e um show foi realizado em área bastante visível.

No entanto, a promotora Andrea Guedes, que coordena o Núcleo de Inteligência do Ministério Público (Nimp), e que tem participado de algumas das operações de fiscalização ao cumprimento dos decretos, revelou que o MP tomará providências.

“Temos trabalhado muito para conter o avanço da pandemia. Uma vez que está terminantemente proibido qualquer tipo de aglomeração, os responsáveis por este evento serão responsabilizados sobre as penas da lei e indiciados pelo artigo 268 do código brasileiro”, declarou a promotora.

O artigo citado fala sobre infração à determinação do poder público, que for destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena pode ser detenção de até um ano e multa.

SVS

Na mesma linha, o Superintendente da Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), Dorinaldo Malafaia, lamentou o ocorrido.

“Apesar dos indicadores apontarem redução de óbitos e internações em 50%, é lamentável que alguns irresponsáveis ainda sigam desafiando a pandemia. As forças de segurança, o MP, a SVS, a força-tarefa, esforçam-se diariamente para coibir festas clandestinas, como se vê nos quatro cantos de Macapá, mas ainda assim alguns persistem”, lamentou o gestor.

Garden e bar

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com a direção do Amapá Garden Shopping que declarou que não irá se manifestar sobre o assunto.

Já o proprietário do Boteco Daqui, Walter Bulhosa, mandou ao Portal SN fotos de antes do evento e também da hora da realização do show. Ele tentava, com isso, demonstrar que houve distanciamento social entre as pessoas e mesas.

“Nós fizemos o show do Wanderley Andrade tudo sob controle devido os protocolos. Todas as mesas com álcool em gel, todo mundo com máscara, foi avisado que se levantasse para ir ao banheiro usar máscara, o Wanderley Andrade foi avisando o pessoal que quem levantasse ia parar o show, nós fizemos todos os protocolos. Na entrada com termômetro, o distanciamento das mesas, o shopping estava ciente, autorizou o evento, foi toda uma fiscalização antes do evento”, declarou o empresário.

Porém, Walter admitiu que, no final, houve equívocos na organização.

“Realmente pecamos no final, porque no final o pessoal bebeu demais, se exaltaram um pouco e queriam dançar. Fomos de mesa em mesa orientando não dançar, tanto que tinham dois casais que foram dançar e tiramos da festa”, finalizou o empresário.