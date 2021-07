Sogro mata genro após saber que filha foi agredida

Crime ocorreu em uma chácara localizada no km-19 da BR-210, região rural de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi morto pelo sogro no fim da noite deste domingo (19), em uma chácara localizada no km-19 da BR-210, região rural de Macapá.

A cena do crime foi isolada e preservada pelos militares do 2º Batalhão até a chegada da perícia, que constatou pelo menos 10 perfurações de facão pelo corpo de Marcelo Silva Chaves. Os golpes atingiram a região cervical, cabeça e braços da vítima.

A arma branca utilizada no crime não foi encontrada, mas, no local, além do corpo na área externa da casa, havia muitas manchas de sangue espalhadas pelo chão.

O sogro da vítima, apontado como autor do crime, trabalhava como caseiro da chácara. Após o homicídio, ele deixou o local e não foi mais visto.

Segundo informações apuradas pelo delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, tudo começou com uma briga de casal. Marcelo saiu da casa onde morava com a esposa e foi até chácara. Lá contou que havia agredido sua esposa, o pai dela não gostou, os dois brigaram e o resultado foi a morte do genro.

“A vítima morava nas proximidades. Chegou anunciando que tinha esfaqueado a própria mulher, e o sogro não gostou”, confirmou Ávila.

Os investigadores da Polícia Civil foram até a casa onde Marcelo morava, mas a esposa dele também não foi encontrada. O imóvel estava todo revirado, com algumas garrafas de bebidas alcoólicas. A suspeita é que ela tenha acompanhado o pai na fuga.

“Provavelmente fugiram para sair do flagrante, caso eles não se apresentem à delegacia, a gente vai atrás, já temos as identidades dos dois”, finalizou o delegado.

Na casa da chácara, no momento da briga, estava apenas a sogra da vítima, que contou tudo à polícia.