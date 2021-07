Sozinho, guarda municipal impede roubo em escola contra bandidos armados

Crime ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da criança, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Uma tentativa de roubo ocorrida no fim da manhã deste sábado (31), na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, na Avenida Paraíba, no Bairro Pacoval, terminou com um assaltante baleado.

O bandido ferido estava na companhia de mais dois comparsas. Os três tentaram invadir a escola, mas foram surpreendidos por um guarda municipal que estava de plantão.

Vídeos de câmeras de segurança do local, mostram que os criminosos se dividiram. Um deles entrou sozinho na escola e tentou distrair o guarda, mas a tática não deu certo. Assim que o segundo comparsa, que estava armado, se aproximou para dar o bote, o guarda reagiu e atirou no ombro dele.

Mesmo ferido, o bandido ainda atirou em direção ao guarda, mas o disparo acertou a parede interna da escola.

O terceiro criminoso, que estava na rua, correu e entrou num carro preto, modelo Celta, estacionado do outro lado da rua. Em seguida, os comparsas chegam e todos fugiram. Além do guarda, haviam outros funcionários na escola. Ninguém ficou ferido. Veja:

O inspetor da Guarda Civil de Macapá, que estava no atendimento da ocorrência não quis gravar entrevista.

A suspeita é a de que o trio pretendia roubar a arma do guarda a mando de um apenado que prestava serviços na escola por determinação da Justiça.

Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso, nem o veículo usado na fuga foi localizado.