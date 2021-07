Suspeito de roubo morre em tiroteio com a PM em área de mata

Troca de tiros ocorreu em um matagal atrás do Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Após roubarem uma motocicleta no bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá, no fim da tarde de quarta-feira (14), bandidos fugiram para uma área de mata atrás do Conjunto Macapaba, localizado às margens da BR-210.

A Polícia Militar iniciou a caçada aos ladrões e se deparou com dois indivíduos que bateram com as características informadas pela vítima próximo à motocicleta abandonada no mato. Houve confronto e um suspeito morreu.

Segundo a PM, Weviny França da Gama, de 20 anos, e um comparsa ainda não identificado, haviam acabado de render uma família no Buritis e levado a motocicleta. As vítimas, então, entraram em contato com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), que acionou uma viatura que estava às proximidades da BR-210 fazendo ronda.

Segundo a PM, a área é muito usada pelos bandidos para esconder objetos roubados, inclusive motocicletas – que posteriormente são usadas em roubos – e como rota de fuga. E foi justamente lá que eles encontraram a motocicleta escondida entre o mato e avistaram os dois suspeitos.

“Quando entramos na área de mata fomos recebidos a tiros. Os bandidos atiraram na equipe e os policiais revidaram. Um dos indivíduos atirou, mas fugiu”, informou um policial que atendeu a ocorrência.

A PM informou que as características do indivíduo que morreu no confronto, batem com informações repassadas pelas vítimas. Os policiais chegaram a fazer buscas pelo local na tentativa de encontrar o outro suspeito, mas não tiveram êxito.