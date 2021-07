Suspeito é ferido e outro é apreendido após assaltarem família

Assalto ocorreu na Linha E do Ramal do KM-9, zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um suspeito ficou ferido e outro foi apreendido, na tarde desta quinta-feira (8), depois de roubarem uma família e seu estabelecimento comercial, no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste Macapá.

De acordo com informações da Polícia Militar, houve confronto armado. Segundo o tenente Andrei, do 2° Batalhão, por volta de 12h30, os dois indivíduos renderam e amarraram a família.

Com joias, dinheiro e até caixinha de cerveja, os bandidos fugiram no veículo modelo Fiat Mobi, pertencente às vítimas.

Sabendo das características do veículo, equipes policiais armaram um cerco numa região de ramal próximo a Linha E da rodovia AP-440, conhecida como Ramal do KM-9, também na zona oeste de Macapá. O condutor do veículo não atendeu a ordem de parada. Foi feito o acompanhamento tático.

A perseguição chegou até o Bairro Parque dos Buritis, já na zona norte de Macapá. Lá, na Avenida Alzir da Silva Maia, o veículo parou num atoleiro e um dos ocupantes desceu do carro e apontou a arma para a viatura. Os policiais revidaram.

Wesley Cutrim dos Santos, o Malcriado, de 23 anos, foi atingido e socorrido ao Hospital de Emergência, onde passa por procedimento médico. O seu comparsa, um jovem de 16 anos, se entregou e foi apreendido com os materiais roubados.

“Eles já têm passagem pela polícia. Praticamente foi uma ação pontual. Foi em cima da hora e não tiveram nem tempo de sumir com os objetos. A equipe fará a apreciação no Ciosp”, disse o tenente Andrei.

Uma arma calibre 38 foi apreendida. Ela chamou a atenção pelo cano longo, que dá mais precisão à pontaria.