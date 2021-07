Suspeito tenta fazer reféns em casa de pastor, mas morre ao trocar tiros com a PM

Crime ocorreu no início desta tarde de sexta-feira (30), no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito morreu em troca de tiros com policiais militares do 1º Batalhão, após invadir uma casa anexa à uma igreja, onde estavam dois bebês, a mãe e um parente da família.

O confronto ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (30), na passarela da Avenida Inspetor Orlando Dias, no bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A PM ainda não se pronunciou sobre o caso. Populares disseram que o suspeito chegou até a região sendo perseguido pelos militares e pulou no lago da área de ressaca. Dentro da água nadou até os fundos da igreja e lá invadiu a casa que é anexa ao prédio do templo religioso.

“Ficamos todos assustados. Foi um susto grande. Eles me contaram como aconteceu, mas estão muito abalados”, informou o pastor, que estava bastante aflito e acabou não informando seu nome.

Dentro estavam as crianças e a mãe, netos e filha do pastor responsável, e um primo do líder religioso. Mesmo assustados, a mulher e o rapaz foram rápidos: pegaram as crianças e saíram antes que o bandido os fizesse de reféns.

Assim, a polícia entrou no local e trocou tiros com o suspeito. O socorro médico foi acionado, mas quando chegou, o suspeito já não respirava. Até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido identificado.