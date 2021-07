Taxista desaparecido é encontrado morto em ramal no Jari

Corpo estava no município de Laranjal, a 290 km de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O corpo do taxista Carlos Júnior Borges Martel, 23 anos, foi encontrado por volta de 22h desta sexta-feira (30), no Ramal do Gogó, localizado em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, distante 290 quilômetros de Macapá. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (29), quando saiu para rodar e não voltou mais.

De acordo com os familiares, que realizaram buscas por conta própria e encontraram o corpo do jovem, o carro que ele usava para trabalhar foi achado no bairro Prosperidade, bem distante do local onde a vítima estava, em uma área afastada da cidade conhecida como Bela Vista.

Anderson Braga, de 33 anos, é tio do taxista. Ajudou nas buscas pelo jovem. Ele revelou que Junior foi morto com uma perfuração, possivelmente produzida por uma faca. Disse ainda que o sobrinho trabalhava na profissão há cerca de 6 anos em Laranjal.

“Ele começou muito novinho na profissão”, relatou por telefone.

O tio afirmou que Junior não tinha rixa com ninguém e que nunca respondeu por nenhum crime. Disse também que não é possível determinar se Junior foi assaltado ou executado.

A Polícia Cientifica (Politec) fez a remoção do corpo, mas não informou como o taxista foi morto. Tentamos contato com a Polícia Civil no município, mas não tivemos êxito.