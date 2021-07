Testes confirmam três variantes do coronavírus no Amapá

Cepas P1, P2 e N9 foram detectadas pela Fiocruz, que descartou a variante delta.

Sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, confirmou a presença de três variantes do coronavírus entre amostras suspeitas enviadas pelo Governo do Amapá para análise. São elas: P.1, P.2 e N.9. O resultado dos exames foi divulgado pelo Estado nesta sexta-feira (16).

A variante P.1, notificada pela primeira vez no estado do Amazonas, teve seu primeiro caso confirmado no Amapá no mês de março de 2021. Conhecida como “Gama (501Y.V3)”, ela já circula em todo território nacional e apareceu em 45 amostras neste montante de exames recebidos.

A variante P.2 (VOI) foi encontrada em 49 amostras e a variante N.9 foi encontrada em uma amostra.

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá, as variantes P.2 e N9 ainda não são consideradas de altíssimo risco, mas, requerem atenção e passam por estudos para avaliar o seu grau de transmissibilidade e a forma como atacam a saúde humana.

A SVS informou que as variantes P.2 e N.9 ainda estão sendo estudadas para saber se suas alterações podem ter ou não significância para a saúde pública global a mais do que as primeiras variantes do início da pandemia.

Embora seja o primeiro caso registrado no Amapá, a variante N.9 já apareceu em todas as regiões do Brasil.

Delta descartada

Apesar nas novas cepas terem sido confirmadas, a mais temida delas, no entanto, foi descartada pela Fiocruz.

A delta é cepa que mais preocupa autoridades sanitárias pelo mundo, especialmente em países europeus. No Brasil, já foram registrados 27 casos da variante em sete estados. Já fora da Europa, países como Israel readotaram medidas de proteção e isolamento, mesmo com mais de 60% da população vacinada.