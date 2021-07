Unacon recebe novos aparelhos

Equipamentos foram comprados com emenda do senador Randolfe Rodrigues

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), recebeu novos aparelhos para atender os pacientes em tratamento, em Macapá. Os equipamentos foram comprados com emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que visitou a unidade para conferir o reaparelhamento.

A emenda de R$ 800 mil foi utilizada pela Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa) na compra de 10 leitos motorizados, respiradores, desfibriladores, um foco auxiliar, poltronas, assentos, além de centrais de ar.

Randolfe foi recebido pela equipe técnica e representantes da ONG Pacientes Oncológicos Unidos pela Vida e pelo Amor (Pouva).

“Uma vitória da vida hoje. Concretizamos a entrega desses aparelhos que ajudarão no tratamento de pacientes oncológicos no Amapá. Muito nos honra trabalhar pela garantia de atendimento digno a essas pessoas”, declarou o senador Randolfe Rodrigues.