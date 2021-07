URGENTE: criminosos fazem reféns dentro e fora do Hospital de Macapá

Bandidos em fuga teriam feito a taxista de refém no município de Santana e foram perseguidos pela polícia até Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Pelo menos dois bandidos armados fazem reféns dentro e fora do Hospital de Emergência no fim da tarde desta quinta-feira (1), no Centro de Macapá.

O repórter Pedro Pessoa, da TV Equinócio, afiliada Record no Amapá, foi o primeiro jornalista a chegar no local da crise.

Segundo o apurado por ele, a vítima do lado de fora é uma taxista, que foi rendida e raptada na entrada de uma lavagem de carros no município de Santana, a 17 km de Macapá.

As primeiras informações não dão muitos detalhes de como tudo começou, mas, a princípio, dois criminosos armados surpreenderam a motorista quando ela chegava no estabelecimento.

Não se sabe se eles já estavam em fuga, mas testemunhas que viram a mulher ser raptada, ligaram para a polícia, que iniciou uma perseguição. Há a informação, ainda, de que eles teriam assaltado uma joalheria em Santana.

Os bandidos a forçaram a dirigir até Macapá. Quando a perseguição chegou ao lado do Hospital de Emergência de Macapá, na Avenida Mendonça Júnior, o táxi parou após ter batido em outro veículo.

Neste momento, de acordo com o apurado até aqui, um dos criminosos entrou no HE, pelo portão lateral. Lá, teria feito um refém dentro de um consultório médico.

A PM chegou e o outro criminoso desceu do carro com a arma apontada para a cabeça da motorista, em frente à escola estadual Coracy Nunes. Vídeos de dentro e de fora do hospital ganharam rapidamente as redes sociais.

O atendimento no HE, por enquanto, está suspenso. As pessoas que estão em busca de atendimento estão sendo orientadas pela polícia a irem para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Estão no local militares do 1º Batalhão, Batalhão Rodoviário Estadual, Força Tática. O Bope chegou e assumiu as negociações.