Uso incorreto de contêineres de lixo causa transtornos em Macapá

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A Prefeitura de Macapá colocou, em abril, 23 contêineres espalhados em Macapá para recolhimento do lixo doméstico. No total, são 40 caixas estacionárias, que, no entanto, nem sempre estão tendo o uso correto de parte da população, que tem descartado variados tipos de entulhos nos locais.

Alcione Trindade, de 32 anos, do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, mora quase em frente a um desses contêineres novos colocados pela zeladoria urbana de Macapá. Na tarde desta quarta-feira (7), a caixa estava cheia de restos de madeira, de um eletrodoméstico e até de uma caixa de descarga de sanitário, tudo misturado às sacolas com o lixo doméstico.

“As pessoas deviam ser mais educadas. Todo mundo sabe que aí é pra colocar o lixo de casa e só. E tem mais: eles ainda ficam com raiva quando a gente chama a atenção”, contou a moradora.

Segundo Alcione, quem faz isso não mora perto do contêiner e geralmente são pessoas que vem de noite, com carrinhos de empurrar que fazem pequenos fretes.

Situação que se repete

A situação é a mesma em vários pontos da cidade, segundo a zeladoria urbana da PMM. O órgão está em uma campanha: “Ei mano, joga teu lixo no contêiner!”. No entanto, nestes primeiros meses, muita gente reprovou no teste da modalidade de recolhimento do lixo.

Os contêineres são, esclarece a PMM, única e exclusivamente para o descarte do lixo doméstico, devidamente ensacado. Restos de obras, madeira, eletrodomésticos e outros tipos de lixo, são responsabilidade particular de quem os produziu, cabendo à PMM apenas o recolhimento do lixo de casa.

“Estamos massificando a informação sobre a utilização das caixas estacionárias, pois percebemos que em algumas áreas os munícipes também têm descartado entulhos e isso dificulta o recolhimento do lixo. Para que a campanha dê certo, a população precisa colaborar”, declarou Jean Patrick, secretário da Zeladoria Urbana de Macapá.

Com os contêineres, já foram recolhidas 400 toneladas de lixo, com a capacidade mensal do recolhimento de 75 toneladas.