Vacina: Amapá encerrará semana com 54 mil novas doses recebidas

Imunização completa é de 15,51% da população

Compartilhamentos

O governo do Amapá informou que recebeu, nesta quarta-feira (21), mais 16 mil doses de AstraZeneca, do Ministério da Saúde. O imunizante é fabricado no Rio de Janeiro pelo Instituto Oswaldo Cruz.

Foi o segundo lote da mesma vacina em menos de dois dias. Ontem (20) foram 4,2 mil doses, além de mais 7 mil de CoronaVac, do Butantan.

O Amapá já recebeu mais de 530 mil doses de vacinas contra a covid-19 e deve encerrar a semana com um total de 54,1 mil.

As vacinas estão sendo recebidas e armazenadas pela Superintendência de Vigilância e Saúde do Amapá (SVS), que faz a distribuição aos municípios.

Até ontem, 43,66% da população tinham recebido a 1ª dose, e 15,51% a segunda ou dose única.