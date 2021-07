Vacina hoje em Macapá: a partir de 38 anos e outros públicos

Veja os horários e quais documentos devem ser apresentados para garantir a dose.

A partir de 9h desta sexta-feira (9), Macapá começa a vacinar, contra a covid-19, as pessoas com 38 anos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, profissionais do ramo de telecomunicações, acadêmicos de cursos da saúde em estágio e pessoas aptas a receberem a 2ª dose do imunizante.

Confira todos os públicos e a documentação necessária para ter direito à imunização contra o coronavírus:

38 anos

De 9h às 15h nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Também é possível ter acesso à vacina na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no Anfiteatro da Unifap, no IFAP e na UEAP.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Telecomunicações e faltosos

Trabalhadores com idade a partir de 18 anos que atuam em campo no segmento das telecomunicações e faltaram nas primeiras ações: técnicos de telefonia, manutenção de cabos de internet, repórter e repórter cinematográfico de externa, repórter fotográfico, assessores de imprensa.

De 8h às 13h nas UBSs Pacoval, Congós e Brasil Novo. É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

Acadêmicos

Os acadêmicos da área da saúde que estão em estágio supervisionado também serão atendidos com a 1ª dose da vacina. Os locais são: UBSs São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan e Novo Horizonte, das 8h às 13h.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, declaração de estágio emitida pela instituição de ensino + termo de seguro de estágio ou comprovante de matrícula no período de estágio + termo de seguro de estágio.

2ª dose AstraZeneca

Entre 9h e 15h nos drive-thrus da Praça Floriano Peixoto e Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, quadra da Igreja Jesus de Nazaré, anfiteatro da Unifap, IFAP e UEAP.

Necessário originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

2ª dose CoronaVac

As pessoas que receberam a primeira dose de CoronaVac há 21 dias, no mínimo, já podem receber a dose de reforço do imunizante. De 8h às 13h, nas UBSs Rosa Moita e Cidade Nova.

Necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.