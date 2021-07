Vacinação chega para pessoas com 33 anos

As doses estarão disponíveis em diversos pontos fixos e de drive-thru de Macapá.

Chegou a vez de pessoas com 33 anos completos serem imunizados contra a covid-19 na capital do Amapá. Elas serão vacinadas neste sábado (17), de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para receber a vacina é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Veja os locais para 1ª dose (D1) de pessoas de 33 anos e outros públicos de segunda dose (D2):

33 anos

– De 8h às 13h:

UBS São Pedro

UBS Pedrinhas

UBS Marabaixo

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Rosa Moita

UBS Cidade Nova

UBS Raimundo Hozanan

UBS Pacoval

UBS Álvaro Correa

Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Instituto Federal do Amapá (IFAP)

Universidade Estadual do Amapá (UEAP).

– De 9h às 15h:

Drive-thru Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

D2 Astrazeneca

Quem está com vencimento marcado para até 29 de julho poderá tomar sua 2ª dose nos pontos de drive-thru e quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Devem ser apresentados originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da D1.