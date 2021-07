Vendedor de pipa é esfaqueado e degolado no Macapaba

Perícia disse que o corpo tinha mais de 10 perfurações. Crime ocorreu no Conjunto Macapaba, zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um jovem que vendia pipas foi encontrado degolado em uma área de mata que fica em frente ao recém inaugurado prédio do Ciosp no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá, na manhã desta segunda-feira (26).

Wesley Vinicius Menezes dos Santos, de 18 anos, era morador do habitacional. Segundo a perícia da Polícia Científica, havia mais de 10 perfurações pelo corpo do jovem, todas feitas por arma branca, provavelmente com uma faca que foi encontrada no local do crime.

Os peritos disseram, ainda, que a intenção do criminoso era arrancar a cabeça do vendedor de pipa.

“Ele foi degolado. Tem um golpe grande no pescoço. Então a intenção era decapitá-lo. Não fez porque acaba encontrando a coluna vertebral, e eles acabam sempre parando nesse ponto, mas a ideia era decapitar a vítima. Isso demostra uma raiva muito grande”, informou perito Odair Monteiro.

A perícia informou, ainda, que o corpo já estava bastante rígido. Isto indica que o crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada.

O delegado Cezar Ávila, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, informou que o corpo do jovem foi reconhecido por familiares. Eles disseram que Wesley trabalhava fabricando e vendendo pipas na região.

“O pai relatou que era um rapaz de bem e a única coisa que ele fazia na vida era produzir pipas e vender. Vamos tomar as providências e descobrir logo quem fez isso para, o quanto antes, dar uma resposta”, adiantou o delegado.