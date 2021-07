VÍDEO: músico faz divertidas paródias para vender trufas

Jordy percorre ruas, restaurantes, lanchonetes e praças de Macapá para vender trufas de sabores variados que são feitos pela namorada.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Existem pessoas que parecem ter nascido com um dom para a música e, mesmo com dificuldades, esbanjam simpatia por onde andam. Este é o caso de Jordy Joegiler, de 23 anos, que usa sua música para vender as trufas que a namorada faz e chama a atenção por onde passa.

Jordy é artista popular. A vida dele é uma daquelas tantas histórias de brasileiros e brasileiras que estão se virando para sobreviver ante à forte crise econômica que teima em não chegar ao fim e às consequências da pandemia de covid-19.

Desempregado e tendo sofrido um acidente de motocicleta, que utilizava para entregas delivery, ganhou as ruas, restaurantes, lanchonetes e praças para vender trufas de sabores variados que são feitos pela namorada, a também cantora Fernanda Brasil.

Mas em todo lugar tem bastante gente vendendo produtos, a informalidade hoje é marca visível em qualquer lugar que se vá em Macapá, o que se confirma pelas estatísticas oficiais. Então Jordy pensou:

“As pessoas estão concentradas nas suas conversas, não querem ninguém enchendo o saco. Aí eu pensei em utilizar a minha música, o que eu tenho treinado nesses últimos anos todos, para ajudar. Só o fato de eu chegar com o violão, as pessoas já me perguntam sobre se eu toco ou o que eu toco e pronto, é a minha deixa para vender as trufas que são uma delícia”, contou o músico vendedor.

“Tierry do Marabaixo”

Jordy é morador, com muito orgulho, do Bairro Marabaixo 3, na zona oeste da capital, e tem dois meses que está vendendo as trufas preferencialmente na orla de Macapá. Tudo melhorou depois que o violão tem sido seu fiel companheiro de vendas, mas, mesmo assim, ele ainda não estava satisfeito. Foi então que ele, que gosta muito do cantor e compositor Tierry, atual hitmaker de grande sucesso no norte e nordeste do Brasil e em franca expansão nacional, começou a parodiar sucessos do artista baiano.

O hit “Eu tô com um puta (saudade)”, tornou-se “Trufa saudade”. O segundo sucesso tem relação com o dia-a-dia das suas vendas. Sem pix e com as pessoas pedindo mais seu produto, o “Tierry do Marabaixo”, como os amigos o chamam, resolveu brincar com “Hackearam-me”. Assista:

Carreira artística

Jordy quer mesmo seguir o que ele é: cantar e compositor. Ele revelou que já conseguiu compor músicas, que tem um bom repertório para fazer shows e que se sente pronto para partir para esse mercado.

As trufas, porém, não são nenhum peso difícil de carregar, ao contrário, são elas que garantem o sustento da sua casa com a também jovem companheira. De modo que, afirma, o que vier, veio. Mas o investimento e o lançamento da carreira, comentou animado, podem ganhar agora depois dessa experiência um novo impulso.

“Eu tô me preparando para isso. Se Deus me abençoar, eu vou ser cantor. Se não, aqui as trufas, a gente uma doceria ela [namorada] faz várias outras coisas também. Mas estou botando fé. Se a pessoa quiser escutar um bom repertório, eu toco em aniversário, estou pra ser contratado e ainda levo as trufas para vender também”, brincou Jordy.

O contato do artista popular é (96) 99197-6544 (whatsapp) e seu Instagram é @jordy_joegiler.