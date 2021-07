VÍDEO: técnico de celular é baleado na cabeça ao marcar venda pela internet

Tentativa de roubo foi filmada por câmeras de segurança. Crime ocorreu no Conjunto Laurindo Banha, zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um trabalhador autônomo foi atingido com um tiro na cabeça depois de ser atraído para uma emboscada armada na internet. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (15), no Conjunto Laurindo Banha, na zona sul da capital.

Segundo informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, a negociação entre o vendedor Brendon Farias Rodrigues, 32 anos e o suposto comprador, ainda não identificado, aconteceu após a vítima anunciar um celular em um site de compra e vendas.

Brendon é microempresário, técnico de celular, e motorista de aplicativo. Ele foi, em seu carro, ao encontro marcado pelo criminoso, na Avenida 30 de Julho, a alguns metros de uma área de ponte.

Quando chegou ao local indicado, dois homens de bicicleta se aproximaram e exigiram o aparelho. O técnico se recusou e tentou fugir. Ele acelerou o veículo, mas o bandido efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Brendon.

Ele ainda conseguiu dirigir por alguns metros, mas logo desmaiou e perdeu o controle do carro, que se chocou contra o muro de uma casa. O crime foi gravado por câmeras de um circuito de segurança residencial. Veja:

Quando o Samu chegou no local o técnico havia acordado, estava consciente. Ele foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá. Um exame de imagem mostrou o projétil alojado na cabeça de Brendon. Ele segue internado no HE, aguardando transferência para o Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), onde deve passar por novo procedimento cirúrgico.

“Foi uma emboscada. A vítima vende celular e os caras viram nas redes sociais e marcaram come ele lá. É bom passar as orientações para essas pessoas que vão vender celular, que elas marquem sempre em lugares que tenham muitas pessoas, como shopping, praças, próximo do batalhão da PM, mas não marcar em lugares assim”, orientou o capitão Alexsandro do 1º Batalhão.

Depois do crime, os bandidos fugiram para a área de ponte das proximidades e, até a tarde desta sexta-feira (15), ainda não haviam sido encontrados e nem identificados.