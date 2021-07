Voos radicais na orla de Macapá

Instrutores estão realizando voos em frente à Fortaleza de São José de Macapá, mas a temporada é curta, só até quinta-feira (29).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Desde o ‘Sonho de Ícaro’ com suas asas de plumas coladas com cera às modernas aeronaves comerciais de hoje em dia, a humanidade sempre alimentou o desejo de voar. E, diferentemente do mito grego, alcançamos os ares com segurança e podemos ver nossas cidades de cima.

Em Macapá, a orla da cidade continua atraindo esportes radicais que enchem de colorido as margens do grande Amazonas. Desta vez, é o paramotor que está chamando atenção, com voos para iniciantes e demais pessoas.

Isaías Guerra, de 44 anos, instrutor de paraquedismo, também é piloto de paramotor e junto com Leonardo Cunha, de 27 anos – há oito anos piloto e instrutor há cinco – está realizando voos em frente à Fortaleza de São José de Macapá.

A possibilidade tem “curta temporada”, sendo possível agendar os voos até esta quinta-feira (29), pois é quando acaba esta temporada de Léo em Macapá.

A dupla está proporcionando voos duplos de instrução para as pessoas conhecerem o esporte radical, também na tentativa de angariar mais praticantes e deslanchar a pratica no Estado.

Isaías, que é um importante ator dos esportes radicais do Amapá, contou que em 2016 houve uma turma que chegou a realizar o curso de paramotor.

“Houve um curso em 2016 onde formaram-se nove pilotos e desses nove, eu que segui voando somente, então, dessa vez tentamos uma abordagem diferente, proporcionar o voo duplo de instrução para as pessoas conhecerem o esporte e para aquele que se identificar fazer o curso para se tornar piloto de paramotor”, contou Isaías.

O piloto explicou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), emitiu resolução que permite às utilizarem “aeronaves experimentais até 200 quilos”, como asa delta, paramotor, paratrike e até alguns ultraleves, desde que realizem um curso com noções de meteorologia e do espaço aéreo, pois há áreas das cidades, como as próximas aos aeroportos, onde não é permitido o voo destes equipamentos.

Para o instrutor Léo e Isaías, as condições de voo, o vento, na frente de Macapá, são geralmente ótimas, é como se fosse na beira do mar, com “ventos lisos e não turbulentos”.

O portal SelesNafes.com acompanhou o primeiro voo do engenheiro civil Gustavo Pinheiro Reis, de 36 anos. Assista:

“Foi bem legal, emocionante. Agora eu estava falando pra ele [Leo], que eu quero saltar de paraquedas”, declarou Gustavo.

Voos duplos para iniciantes

O instrutor Leonardo Cunha, que realiza os voos duplos, é de Altamira (PA) e ficará no Amapá até o dia 30 de julho, e, portanto, a ideia agora é aproveitar todos os dias para que o máximo de pessoas possam fazer a experiência do voo que dura aproximadamente 10 minutos e que a equipe garante, também, fotos e vídeos da decolagem, do voo e da aterrisagem.

Ele garante que a prática é segura, elogiou bastante a vista de Macapá, especialmente a Fortaleza de São José e o Rio Amazonas e deixou um convite.

“A gente convida tanto as pessoas que tem a possibilidade de repente fazer o curso, aprender a voar sozinho, quanto a pessoas que apenas quer curtir, fazer aquele voo visual, então a gente tem as duas possibilidades”, convidou Leo.

Por questões de segurança, os voos tem relação com o horário das marés. Isto porque, é importante a ocorrência de uma área de escape, que, neste caso, é a praia, portanto, os voos são feitos, prioritariamente, quando a maré está seca.

Para contatos, o telefone do piloto Isaías é (96) 9117-3164.

Caminho da Pororoca

Isaías Guerra e o guia de turismo Marcelo Sá deram um leve “spoiler” do evento que estão organizando, “Caminho da Pororoca”, que será realizado na segunda quinzena de março.

Será um evento que juntará 19 modalidades de esportes radicais, começará em Mazagão Velho e terminará no município de Amapá, quando Isaías irá saltar de paraquedas, de um paratrike, pousará na praia e vai surfar em pororoca, mas isto, contamos melhor em outra oportunidade.