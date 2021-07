Zona oeste ganha quartel de Bombeiros

Nova unidade vai atender 35 mil moradores da zona oeste de Macapá.

Região com cerca de 35 mil moradores, a zona oeste de Macapá passou a sediar uma nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, entregue pelo Governo do Amapá nesta terça-feira (20).

O novo quartel, que fica localizado na Rodovia Duca Serra, na entrada do bairro Marabaixo I, vai atender toda a região iniciando no bairro Alvorada, próximo ao Exército, até o distrito do Coração, incluindo as linhas rurais no entorno.

Além do prédio, foram entregues também duas viaturas pretas, doadas pela Força Nacional, e quatro viaturas brancas provenientes de convenio e que serão utilizadas para combate a incêndio florestal.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Waldez Góes (PDT) destacou mais uma vez os investimentos do Estado e parcerias com a bancada federal, liderada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), que também participou do evento. Ele destacou também a participação do senador Lucas Barreto (PSD) na articulação de recursos para o Amapá.

“Este quartel é fruto de união de esforços e de um bom planejamento do Estado. O resultado disso são entregas de obras e equipamentos para a área de Segurança Pública, além de novas viaturas, pessoal, sistema de comunicação, tecnologias, armamento, entre outros”, frisou o governador.

Alcolumbre também ressaltou o trabalho em conjunto com governo estadual.

“O importante é a sociedade perceber que cada entrega é fruto de um trabalho coletivo”, resumiu o senador.

O novo quartel faz parte do Complexo de Segurança da Zona Oeste, composto também por um Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), que foi entregue no dia 3 de julho.

É o terceiro grupamento do CBM que será o responsável pelo quartel sob o comando do coronel Janary Picanço. O efetivo total será de 77 militares. Além dos serviços de praxe, a unidade será a nova sede do projeto social Bombeiro Mirim Músico.

O novo prédio possui estrutura com dois pavimentos, 12 salas administrativas, auditório, alojamentos, banheiros, sala de áudio e vídeo, cozinha, depósito, área para a higiene de ambulâncias, seis alojamentos e reservatório de água para 30 mil litros.