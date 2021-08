5 morrem em confronto com o Bope

Criminosos tinham assaltado uma residência onde agrediram e amarraram as vítimas

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Cinco homens acusados de um assalto a residência morreram, na tarde desta terça-feira (31), durante confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais do Amapá (Bope), numa área de mata do Distrito do Coração, na zona oeste de Macapá.

O roubo tinha ocorrido pela manhã em uma casa no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá. De acordo com a PM, o grupo agiu com violência contra a família. As vítimas , entre elas duas mulheres, foram agredidas e amarradas. Na fuga, os criminosos levaram uma picape Fiat Strada carregada de objetos da residência.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de que os criminosos estariam escondidos no Distrito do Coração, em um imóvel.

“Ao perceber a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram para essa área de mata. Os policiais iniciaram o cerco, e esses indivíduos começaram a efetuar disparos”, comentou o tenente-coronel Kleber Silva, comandante do Bope.

Durante a troca de tiros entre policiais da Rotam e dois elementos, outros três aproveitaram para tentar surpreender os policiais com mais um ataque. No primeiro confronto, dois assaltantes morreram.

“Houve o segundo confronto e mais três criminosos foram alvejados. Os cinco sucumbiram no confronto com a Polícia Militar”, anunciou o comandante.

Os policiais continuam em diligências para localizar outros veículos que teriam sido usados no apoio aos assaltantes.

A PM recuperou a picape e objetos das vítimas, e apreender roupas e armas usadas pelos bandidos. A polícia suspeita que a residência onde os criminosos estavam, no Coração, foi usada como esconderijo após outras ações criminosas.

Os cinco criminosos mortos ainda não foram identificados. Por volta das 14h, a Politec chegou ao local para remover os corpos e realizar a perícia. Policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) estão no local.