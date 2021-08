Adolescente diz que matou padrasto porque ele batia na mãe e na irmã

Acusado foi localizado pela equipe da delegacia de Tartarugalzinho, cidade onde ocorreu o crime, a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O jovem de 17 anos acusado de matar o padrasto com um tiro na boca foi localizado e apreendido na tarde de segunda-feira (16) pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tartarugalzinho, cidade onde ocorreu o homicídio, a 230 km de Macapá.

O crime ocorreu no último domingo (15), segundo a polícia, após uma discussão entre enteado e padrasto, que bebiam juntos em casa, na localidade Retiro Boa Esperança. A vítima é Valdevam de Oliveira de Jesus, de 26 anos, foi morto com um tiro na boca enquanto dormia.

“Segundo informações preliminares, após desentendimentos familiares, o adolescente esperou o seu padrasto adormecer após o almoço em família e, com uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, de propriedade da sua avó, efetuou um único disparo em direção ao rosto da vítima. O disparo atingiu a boca do seu padrasto, o qual morreu instantaneamente”, contou o delegado.

Após o tiro, o adolescente se escondeu na mata. A mãe dele, esposa da vítima, temendo que o filho sofresse represálias de parentes da vítima, indicou o local onde ele estava escondido. Em seguida, os policiais civis apreenderam o menor na posse da arma de fogo usada no crime.

Em depoimento, o jovem teria dito que a motivação para o crime seria que o padrasto era extremamente violento com sua família, batia na irmã e na mãe.

“Ele alegou que a mãe sofria violência doméstica pelo padrasto. Ele, a irmã e a mãe já teriam apanhado da vítima. Então, ele sempre ficou com muita revolta por causa disto. E no dia anterior ao crime, ele consumiu álcool 70% com limão para, segundo ele mesmo, criar coragem, pegou a arma na casa do avô, esperou o padrasto dormir, e quando ele estava dormindo ao lado da mãe, fez o disparo, na boca da vítima”, relatou o delegado.

Ele relatou que no mês de julho chegou a prender Valdevam exatamente por ter agredido a esposa.

“Mas ele [Valdevam] foi liberado pela Justiça mediante medidas cautelares e ficou solto desde então”, destacou Carlos Alberto.

O adolescente infrator está apreendido na delegacia, à disposição da Justiça.